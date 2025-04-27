Karadeniz’de fırtına uyarısı

DÜZCE (İHA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz için fırtına uyarısında bulundu. Batı Karadeniz Bölgesi’nde rüzgarın baca zehirlenmeleri ve çatı uçmaları gibi riskler taşıdığı da belirtilerek, dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için son hava tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmede, 28 Nisan Pazartesi ve 29 Nisan Salı günü rüzgarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde 50-75 km hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Fırtınanın salı günü sabah saatlerinden itibaren ise etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edildi. Vatandaşların çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olması gerektiği kaydedildi.

Fırtınanın 29 Nisan Salı günü sona ermesi bekleniyor.