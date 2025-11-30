Karadeniz’de gerilim

Dış Haberler Servisi

Karadeniz'de sular yeniden ısındı. Ukrayna savaşının sürdürüldüğü cephe hatlarından olan Karadeniz'de peş peşe seyir halindeki petrol tankerleri hedef alındı. Ukrayna'nın ABD-AB ve Rusya arasındaki "barış planı" müzakereleri sürerken gerçekleştirdiği saldırılar bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Türkiye’yi de teyakkuza geçiren yangınlardan birinin mayın sebebiyle, diğerinin ise dron isabet etmesiyle çıktığı belirtildi. Tankerlere yönelik saldırıların Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde artan kapsamlı bombardımanına Kiev'in bir yanıtı olduğu belirtildi.

KAIROS'TA PATLAMA

İlk olarak önceki akşam saatlerinde Mısır'dan Rusya'nın Novoroski limanına seyir halinde olan Kairos tankerinde Kocaeli Kefken açıklarında patlama meydana geldi. 28 deniz mili açıktaki tankerde "dışardan bir etkiyle patlama yaşandığı" mesajıyla yardım çağrısı geldi. Ekipler gemideki 25 personeli tahliye ederken tankerdeki patlamanın "başıboş" mayından kaynaklanmış olabileceği belirtildi. Tankerde yangın söndürme işlemi dün sabaha kadar sürdü. Kurtarılan personel Şile Kovanağzı İskelesi'nde getirildi.

VIRAT'A ÇİFTE SALDIRI

Bir diğer saldırı ise uluslararası sularda 35 deniz mili açıkta olan Rusya'ya seyir halindeki VIRAT isimli gemiye yapıldı. İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile önceki akşam yapılan saldırının ardından dün sabah da gemi hedef alındı. Ulaştırma Bakanlığı dün sabah saatlerindeki ikinci saldırıda geminin sancak bordasında küçük hasar oluştuğunu, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Gemide 20 personelin olduğu belirtildi. Açıklamada kurtarma ekiplerinin herhangi bir kurtarma talebi olmadığı için güvenlik nedeniyle gemiden uzak mesafede beklediği ifade edildi.

KİEV SALDIRIYI ÜSTLENDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada kıyı emniyetinin olaylar karşısında teyakkuzda olduğunu belirterek, “İlk tespitlerimiz, patlamanın dış müdahale sonucu gerçekleştiği yönünde” dedi.

Akşama doğru Ukrayna istihbaratı saldırıları nasıl gerçekleştirdiğini gösteren görüntüler yayınladı. Kiev de saldırıları üstlendi. BBC Türkçe'deki habere göre Kairos ve Virat'ın 2022'de başlayan savaşın ardından yaptırımlara tabi tutulan gemiler listesinde yer alıyordu.

***

CEPHE HATTI ALEV ALEV

Kış bastırırken Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da şiddetlendi. Rusya son günlerde saldırılarını yoğunlaştırırken önceki gece de Ukrayna'daki askeri sanayi işletmeleri ve onların faaliyetlerini destekleyen enerji tesislerini vurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden savaş bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı. Bakanlık, "Saldırı amacına ulaştı, belirlenen tüm hedefler vuruldu" ifadelerini kullandı. Rus askerlerinin DHC'de yer alan Dimitrov, Rovnoye ve Krasnoarmeysek yerleşimlerinde ilerlemeye devam ettiği de kaydedildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik saldırılarda ise çok sayıda sivil yaşamını kaybetti.

***

SAVAŞTAKİ UKRAYNA YOLSUZLUKLA SARSILDI

Ukrayna ise yolsuzluk sarmalıyla çalkalanıyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin Başdanışmanı, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak görevinden istifa etti. Zelenski, kararı "spekülasyon ve söylentilerin önüne geçmek" amacıyla kabul ettiğini bildirdi. İstifa eden Yermak’a teşekkür eden Zelenski, “Kimsede Ukrayna’yı suçlayacak soru işareti kalmasını istemiyorum" dedi. İstifa kararı, Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu'nun (NABU), Devlet Başkanlığı Ofisi'nde arama yapmasının ardından geldi. Savaş sürerken ortaya çıkan yolsuzluk skandalı, Zelenski yönetimi üzerinde büyük baskı yaratmıştı.