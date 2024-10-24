Karadeniz’de ranta direniş

İlayda SORKU

Karadeniz bölgesinde her geçen gün genişleyen ve yaşam alanlarını tehdit eden madencilik faaliyetlerine karşı halkın direnişi sürüyor.

Türkiye genelinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre, 4 bin 936 arama ve 10 bin 168 işletme olmak üzere toplam 15 bin 104 maden ruhsatı verilmiş durumda. Birçok bölgede yaşamı tehdit eden maden projeleri, Karadeniz’in dağ, yayla ve ovalarını da rant alanına çevirmenin uğraşında. Karadeniz halkı, vahşi madencilik faaliyetleri başta olmak üzere bölgedeki talana karşı 26 Ekim Cumartesi günü saat 12.30’da Trabzon’da bulunan Cumhuriyet Caddesi’nde TEDAŞ binasının önünde bir araya gelecek.

‘Yaşam alanlarımıza, geleceğimize, emeğimize sahip çıkıyoruz’ şiarıyla bir araya gelen yurttaşlar, Trabzon Meydan Park’a yürüyerek bir bölge mitingi gerçekleştirecek. Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu, bölgedeki tüm yurttaşlara çağrı yaptı. Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet İkinci, “Artvin’den başlayarak Samsun’a kadar bütün Karadeniz bölgesi maden arama sahası olarak ruhsatlandırıldı. Yaşam alanları ağır bir saldırı altında. Yaylalarımız, meralarımız, ormanlarımız, dağlarımız hedef alınıyor” dedi.

Projelerin yalnızca şirketlerin daha fazla kâr etmesi üzerine hayata geçirildiğini belirten İkinci, “Halkı düşünen yok. Halkın ne düşündüğünü umursayan yok. Halkın yaşamını; sadece bugünü değil geçmişimizi, hatıralarımızı, geleceğimizi çalmak istiyorlar. Karadeniz halkının buna izin vermesi mümkün değil” diye konuştu. Bölgenin aynı zamanda uygulanan ekonomik politikalardan zarar gördüğünü belirten İkinci, şunları söyledi: “Çayımız, fındığımız hak ettiği değeri görmüyor. Vatandaşımız alın terinin karşılığını alamıyor. Hayvancılık zaten çoktan bitme noktasına getirildi. Bölgedeki köy okulları kapatıldı, köyler boşaldı. Gençler mutsuz, işsiz ve gelecekten ümidini kesmiş vaziyette. Memlekette vergide adalet yok, gelirde adalet yok. Bir bütün olarak ülkede adaletin esamesi okunmuyor. Halkımız bu şekilde yaşamayı asla hak etmiyor. Hem yaşam alanlarımıza hem geleceğimize hem de emeğimize sahip çıkmak için bir araya geliyoruz. Artvin’den Sinop’a kadar tüm yurttaşları 26 Ekim’de gerçekleşecek mitingimize bekliyoruz.”

MİTİNGE ÇAĞRI

Öte yandan İstanbul’da yaşayan yurttaşlar da, Derelerin Kardeşliği Platformu İstanbul Koordinasyonu tarafından yapılan çağrı ile bugün saat 19.00’da Kadıköy’de bulunan Süreyya Operası’nın önünde bir araya gelecek. Eylemde, gerçekleştirilecek basın açıklamasıyla Trabzon’da düzenlenecek mitinge de çağrı yapılacak.