Karadenizliler direniş mitinginde

Haber Merkezi

Karadeniz halkı Artvin’den Samsun’a maden işgaliyle tehdit altındaki yaşam alanlarını savunmak için bugün Trabzon’da miting düzenliyor. ‘Yaşam alanlarımıza, geleceğimize, emeğimize sahip çıkıyoruz’ sloganıyla yapılacak miting, Derelerin Kardeşliği Platformu ile Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu öncülüğünde düzenleniyor.

Bölge halkı, Trabzon’da yer alan Cumhuriyet Caddesi’ndeki TEDAŞ binası önünde saat 12:30’da bir araya gelecek ardından Trabzon Meydan Park’a yürüyerek bir bölgesel miting düzenlenecek. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) verilerine göre Türkiye genelinde 4 bin 936 arama ve 10 bin 168 işletme olmak üzere toplam 15 bin 104 maden ruhsatı verilmiş durumda.

Maden arama sahasına çevrilen Karadeniz’in yaylaları, meraları, ormanları, dağları, ranta açılıp talan ediliyor. Maden projeleriyle doğaları katledilen bölge halkının geçimini sağladıkları tarım ve hayvancılık da zarar görüyor. Karadeniz halkı, aynı zamanda uygulanan ekonomik politikaların sonucunda değer görmeyen çayı, fındığı, emeği için de bir araya gelecek.