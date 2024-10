Karadenizliler ekolojik talana karşı ayağa kalktı: Toprağımızı, doğamızı haramilere vermeyiz!

HABER MERKEZİ

Trabzon Emek ve Demokrasi Güçleri ile Derelerin Kardeşliği Platformu, Karadeniz bölgesinde yaşanan ekolojik yıkımlara karşı Trabzon Atatürk Meydanı'nda dün miting düzenledi. Ortahisar ilçesindeki TEDAŞ yokuşunda bir araya gelen yurttaşlar, buradan Maraş Caddesi üzerinden mitingin yapıldığı Trabzon Meydanı'na kadar yürüdü.

"Yaşam alanlarımıza, emeğimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz" pankartı açılan yürüyüşte yurttaşlar, "Betona değil doğaya hayat ver", "Doğuya dokunma geleceği koru", “Fındıkta beton değil, yerli üretici korunmalı” ve "Yaşam alanlarına müdahale geleceğe ihanettir" dövizleri taşıyarak sloganlar attı.

Mitinge; CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Rize Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Çervatoğlu, SOL Parti MYK Üyesi Alper Taş ile Trabzon'un ilçelerindeki yurttaşların yanı sıra, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Rize ve Artvin'den çok sayıda yurttaş katıldı.

SEYİRCİ KALMAYIZ!

Mitingde konuşan Derelerin Kardeşliği Platformu Sözcüsü Mehmet Akcelep, "Her yer beton, her yer plansız projelerle dolu! O yollar, köprüler, havalimanlarının bedelini biz sel felaketleriyle, tarım arazilerinin yok olmasıyla ödüyoruz. Hayvanlar artık derelere ulaşamıyor. Yaban hayvanlarının suya ulaşmasının yollarını yüksek duvarlarla kestiler. Kuşların göç yolları rüzgâr tribünleriyle kesildi" dedi.

Hükümete seslenen Akcelep, "Doğayı talan eden şirketlerin arkasında durmayın. Gelin halkın yanında durun. Bilesininiz ki her köyde, her kasabada, her şehirde direneceğiz! Ne pahasına olursa olsun, bu toprakları haramilere teslim etmeyeceğiz! Biz kazanacağız çünkü doğa bizden yana" diye konuştu.

Akcelep, şöyle devam etti: "Biz halkız! Bu toprakların, derelerin, yaylaların, ağaçların sesiyiz. Biz çocuklarımızın geleceğini savunanlarız. Biz bu topraklarda yaşamı var eden emekçileriz. Hangi güce karşı durursak duralım; biliyoruz ki, doğanın gücüyle, halkın kararlılığıyla duracağız ve direneceğiz! Bu mücadelede yan yana, omuz omuza olacağız. Biz kazanacağız! Çünkü doğa bizden yana, çünkü biz halkız! Biz kazanacağız!"

SOYGUNA GÖZ YUMMAYIZ

Trabzon Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Muhammet İkinci ise yaşam alanlarına, emeklerine saldıranlara karşı geleceği korumak için mitingde buluştuklarını kaydetti.

Şirketlere "Hayat oradaysa meydan burada diyerek, ‘Hodri Meydan’ diyoruz" diye seslenen İkinci, ekonomik krize dikkat çekerek, "Hayat pahalılığı dayanılmaz boyutlara geldi. Çarşı pazarda her şey el yakıyor. Milyonlar bu kışı nasıl geçireceğini düşünüyor. Vergide adalet yok. Kepçeyle alınan vergilerden payımıza düşen bir çay kaşığını doldurmuyor. Şimdi meclisin gündeminde 2025 yılı bütçesi var. İçinde kamusal hizmetlerin olmadığı, herkes için insan onuruna yaraşır bir yaşamı tesis etmeyen bütçe, kabul edilemez. Halktan alınan vergilerle oluşturulan bütçe halka dönmediği müddetçe bunun adı soygundur. Bu soyguna daha fazla göz yumamayız" ifadelerini kullandı.

İkinci, konuşmasını şöyle tamamladı: "Buradan ayrılıp işimize gücümüze; kentlerimize, köylerimize, evlerimize, dağlarımıza, vadilerimize, derelerimize, ormanlarımıza döneceğiz. Ama aklımızdan şunu hiç çıkarmayacağız yeryüzünde örgütlü bir halkı, birlik içinde dayanışma içinde bir halkı yenebilecek bir güç yoktur. Daha sıkı sarılacağız birbirimize, kucaklayacağız komşularımızı, daha sıkı kavrayacağız toprağı, daha sevgiyle bakacağız dağlara, daha kararlı duracağız zalimin ve zorbanın karşısında. Emeğimizi hor görenlere, geleceğimizi çalmak isteyenlere daha yüksek sesle haykıracağız. Emek bizim, memleket bizim, söz bizim."