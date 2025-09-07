Karadolap'ta halk isyanda: "İmar bahanelerini kabul etmiyoruz"

İstanbul Eyüpsultan’ın Karadolap Mahallesi’nde yaşayan yurttaşlar, yıllardır süren ve babadan oğula miras gibi aktarılan barınma sorununun çözülmemesine tepki gösterdi.

Mahalle halkı, sürecin siyasi bahaneler ve bürokratik engellerle sürekli ertelendiğini belirterek, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Eyüpsultan Belediyesi’ni göreve çağırdı.

BAHANELER BİTMİYOR, SÜREÇ İLERLEMİYOR

Karadolap halkı açıklamalarında, bugüne kadar farklı gerekçelerle oyalandıklarını dile getirdi. İl ve ilçe belediyelerinin farklı partilerde olmasının, meclis çoğunluğunun ellerinde bulunmamasının ve siyasi baskıların sürecin önünde engel olarak öne sürüldüğünü belirten yurttaşlar, bu bahaneciliğin artık kabul edilemez olduğunu vurguladı.

“Birlik ve beraberlik içinde yürütülmesi gereken bu süreç, çok sayıda toplantıya rağmen hâlâ yetersiz ve yavaştır” diyen Karadolaplılar, son dönemde meclisten geçen 1/5000 ölçekli Alibeyköy planının dört aydır askıya çıkarılmadığını ve gerekli imzaların geciktirildiğini hatırlattı.

"SABRIMIZ TAŞTI"

Karadolap halkı yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta eksik imzaların tamamlandığı ve planın askıya çıkmasının yalnızca İBB Başkanvekili’nin imzasına kaldığını belirtti. Ancak İBB ve Eyüpsultan Belediyesi’nin bu süreçte gereken hassasiyeti göstermediğini dile getiren yurttaşlar, sabırlarının tükendiğini ifade etti.

"YAPTIĞIMIZ SON UYARIDIR"

Karadolap halkı, açıklamalarının devamında şunları kaydetti: "Bugün bu açıklama siyasilere ve bürokratlara yaptığımız son uyarıdır. Aksi takdirde bu kitleler eylem kararı alacak ve belediyelere doğru yola çıkacaktır. En temel insani hakkımız olan barınma hakkımız için gerekeni yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın."