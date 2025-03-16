Karadolapspor otobüsüne taşlı saldırı

SPOR SERVİSİ

2. Amatör Lig ekiplerinden Karadolapspor'un dün Bağcılarspor ile oynadığı maç sonunda rakip takım taraftarı tarafından otobüsüne taşlı saldırıda bulunuldu.

Maç boyu da birçok hakarete maruz kalan kulüp sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Maçta yaşanan olaylar amatör spor ruhuna ve fair play'e zarar vermiştir. Daha da vahim olan maç sonu taraftarların otobüsümüzü taşlamasıdır. Bu saldırı sadece bizim değil, bütün amatör spor kulüplerinin güvenliğini tehdit eden bir durumdur."

Kulüp Başkanı Ali Bozkurt da konuyu ilgili kurumlara ilettiklerini belirterek, "Olayların takipçisi olacağız, saldırıyı kınıyoruz" dedi.

'KABUL EDİLEMEZ'

Ayrıca yaşanan saldırıyı Eyüpsultan Kulüpler Birliği de kınadı.

Açıklamada, "Dün Bağcılar Belediyesi Mahmutbey Stadında oynanan 2. Amatör Lig Müsabakasında Bağcılar Spor - Karadolapspor müsabakasında yaşananlar, amatör sporun ruhuna ve fair-play anlayışına zarar vermiştir. Maç sırasında yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması, sivil kişilerin saha içine kadar girebildiği yabancı maddelerin sahaya atıldığı bir ortamın oluşmasına neden olmuş, düzensizlik ve tedbirsizlik yaşanmıştır. Daha da vahim olan, maç çıkışında Karadolapspor takım otobüsüne yapılan taşlı saldırıdır. Bağcılar Spor taraftarlarının gerçekleştirdiği bu çirkin saldırı sonucunda aracın camları kırılmış ve ciddi maddi hasar meydana gelmiştir. Bu olay sadece bir takımın değil, tüm amatör spor camiasının güvenliğini tehdit eden bir durumdur. Eyüpsultan Kulüpler Birliği olarak bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yetkilileri acilen gerekli önlemleri almaya ve sorumlular hakkında yaptırım uygulamaya davet ediyoruz. Amatör futbolun güvenli bir şekilde oynanması ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için konunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Karadolapspor çocuklara ve sosyal hayata yönük yaptığı projeyle farklı bir misyon üstenmesiyle takdir toplayan bir kulüp olarak biliniyor.