Karadon'da yaşamını yitiren emekçiler anıldı: Tavşanlılı madenci iş güvenliği istiyor

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı Karadon Müessesesi Kilimli İşletmesi’ne bağlı maden ocağında, 16 yıl önce meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 30 maden işçisi, iş cinayetinin yıldönümünde anıldı. Gündüz vardiyası öncesi iş cinayetinin meydana geldiği Karadon Yenikuyu önünde tören düzenlendi. Maden emekçileri, arkadaşlarını andı.

Karadon'daki ölümlerin sorumlusu Köse ailesine karşı Kütahya Tavşanlı'nın maden işçileri de ayakta. Ege Taşkömür İşletmesi'nde çalışan maden emekçilerinin gasp edilen hakları ve alınmayan iş güvenliği önlemlerine karşı başlattıkları nöbet ve işten kaçınma eylemleri ilk haftasını geride bıraktı. İşçilerin eylemini "hainlik" olarak tanımlayan işletme patronu Köse ailesi, Karadon'da ölen 30 emekçinin taşeron çalıştırıldığı Yapı-Tek şirketinin de sahibi. BirGün'ün gündeme taşıdığı Köse ailesi, Tavşanlı'da emekçiye hakkını vermezken ilçedeki madencilik faaliyetleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan ülke tarihinin en büyük maden teşvikini almıştı.

Genel Maden İş sendikasında örgütlü işçiler, yetkili sendika T. Maden İş'in patrona "Bu bizim yetkili olduğumuz bir eylem değil" demesinin, patronun eylemlerini "hukuksuz" sayması için elini güçlendirdiği söyleyerek tepki gösterdi. BirGün'e konuşan bir emekçi, "Bugün bazı arkadaşlara 15 bin ile 46 bin lira arasında para yatırıldı. Bize, 'Bu para sizin geriye dönük tüm hakkınızdı' diye açıklama yapıldı. Halbuki hesaplara yatanlar bizim haklarımızın 5'te biri bile değil" dedi.