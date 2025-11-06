Karagöz dünyadan kardeşlerini ağırlıyor

Kültür Sanat Servisi

21. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali, bir kez daha kenti uluslararası bir kukla ve gölge sahnesine çeviriyor. 11’i yerli, 10’u yabancı 21 ekip, yaklaşık 100 sanatçı, eğitmen ve kukla ustası 38 gösteri ile 14-23 Kasım arasında festivalde yer alacak.

Bursa Türkiye’den Karagöz ve kukla sanatçılarının yanı sıra Fransa, Yunanistan, Guatemala, Meksika, Bosna-Hersek, Endonezya, İran ve Arjantin’den sanatçı ekiplerin gösterilerine ev sahipliği yapacak. Festivalde beş atölye, bir söyleşi, bir yuvarlak masa toplantısı ve bir de çalıştay düzenlenecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından, UNIMA (Uluslararası Kukla Sanatçıları Birliği) iş birliğiyle gerçekleştirilen festival Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi başta olmak üzere Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal ve Karagöz Müzesi’nde gerçekleşecek.

Festivalin açılışı, 14 Kasım saat 20.00’de Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilecek. Açılışta Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun sahneleyeceği ‘Şebo Müzikali’, enerji dolu kurgusuyla izleyicilere eğlenceli bir başlangıç sunmaya hazırlanıyor.