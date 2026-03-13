Karagümrük - Fenerbahçe maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? (MUHTEMEL 11'LER)

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nda heyecan sürüyor. 26. hafta kapsamında oynanacak Karagümrük - Fenerbahçe maçı öncesinde futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. “Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda?”, “Bu akşam Fenerbahçe maçı var mı?” ve “Fenerbahçe maçı canlı izle” gibi aramalar internet üzerinde yoğun şekilde yapılmaya devam ediyor.

Şampiyonluk yarışında zirveyi zorlayan Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Karagümrük ise güçlü rakibi karşısında sürpriz yapmak istiyor.

KARAGÜMRÜK - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 26. hafta karşılaşması olan Karagümrük - Fenerbahçe maçı 13 Mart 2026 Cuma günü saat 20:00'de oynanacak.

FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma İstanbul'da bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverlerin merak ettiği “Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak” sorusunun yanıtı belli oldu. Karagümrük - Fenerbahçe maçı beIN Sports ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.

Dolayısıyla “Fenerbahçe maçı izle” veya “Fenerbahçe maçı CANLI izle” şeklinde arama yapan taraftarlar mücadeleyi beIN Sports üzerinden takip edebilecek.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç Stadyum Tarih Saat Fatih Karagümrük - Fenerbahçe Atatürk Olimpiyat Stadı 13 Mart 2026 20:00

HAKEM KADROSU

Görev İsim Hakem Mehmet Türkmen 1. Yardımcı Hakem Bersan Duran 2. Yardımcı Hakem Hüseyin Aylak Dördüncü Hakem Süleyman Bahadır VAR Özgür Yankaya AVAR Abdullah Bora Özkara

MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük (4-2-3-1)

Grbic; R. Esgiao, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic; Kranewitter, B. Elmaz; B. Özcan, S. Larsson, D. Verde; B. Kalayci

Fenerbahçe (3-4-1-2)

Tarık; A. Brown, J. Oosterwolde, M. Müldür; M. Mercan, M. Guendouzi, N. Kante, A. Musaba; M. Asensio; M. Aktürkoğlu, S. Cherif

PUAN DURUMU (İLK 4 VE KARAGÜMRÜK)

Sıra Takım O P 1 Galatasaray 25 61 2 Fenerbahçe 25 57 3 Trabzonspor 25 54 4 Beşiktaş 25 46 18 Fatih Karagümrük 25 14

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fatih Karagümrük

Davide Biraschi – Şüpheli

Joao Camacho – Şüpheli

Daniel Johnson – Şüpheli

Ahmet Sivri – Şüpheli

Fenerbahçe

Ederson – Cezalı (Sarı kart)

Nelson Semedo – Sakatlık (İç yan bağı yırtık)

Çağlar Söyüncü – Sakatlık (Adale yırtığı)

Talisca – Sakatlık (Adale yırtığı)

Edson Alvarez – Sakatlık (Ayak bileği)

Mert Hakan Yandaş – Cezalı (Maçtan men)

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe için Karagümrük deplasmanı kritik önem taşıyor. Sarı-lacivertli ekip zirve yarışında hata yapmak istemezken, Karagümrük ise alt sıralardan kurtulma mücadelesinde puan arayacak.

Bu nedenle Karagümrük - Fenerbahçe maçı Süper Lig haftasının en dikkat çeken mücadelelerinden biri olarak görülüyor.