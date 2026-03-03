Karagümrük, Fethiyespor'u deplasmanda devirdi
Türkiye Kupası A Grubu maçında Karagümrük, Fethiyespor'u deplasmanda 2-0'lık skorla mağlup etti.
Kaynak: Spor Servisi
40. dakikada Karagümrük öne geçti. Ceza sahası yayında kazanılan serbest vuruşta Barış Kalaycı'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-1.
47. dakikada Karagümrük, farkı ikiye çıkardı. Fethiyespor kalecisi Arda Akbulut ceza sahasında topa vurmak isterken baskı yapan Kone, topu kazandı. Kone'nin dokunuşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2. İstanbul ekibi, karşılaşmayı 2-0 kazandı.