Karagümrük kaybederse Süper Lig'e veda edecek

Süper Lig’in 32. haftasında alt sıraları doğrudan ilgilendiren bir mücadele oynanacak. Fatih Karagümrük, sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Sezon boyunca istediği sonuçları almakta zorlanan Karagümrük, 31 haftada topladığı 21 puanla ligin son sırasında yer alıyor.

BELİRLEYİCİ OLACAK

5 galibiyet, 6 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik performans sergileyen İstanbul ekibi için bu karşılaşma belirleyici olacak. Karagümrük, sahadan galibiyet çıkaramaması halinde Süper Lig’e veda edecek.

Konuk ekip Gençlerbirliği ise 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 17 yenilgiyle 28 puana sahip. Başkent temsilcisi, averajla 14. sırada bulunurken alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürüyor.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN KRİTİK

Deplasmanda alınacak bir sonuç, Gençlerbirliği adına kritik bir rahatlama sağlayabilir.

Ev sahibi ekipte kart sınırındaki oyuncular teknik heyetin dikkatle takip ettiği başlıklardan biri. Ivo Grbic ile Ricardo Esgaio’nun bu maçta sarı kart görmesi halinde, gelecek hafta oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecekleri belirtildi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ankara’da oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 3-0 kazanmıştı. Bu kez hem puan tablosundaki durum hem de sezonun sonuna yaklaşılması, karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.