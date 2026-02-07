Karagümrük sekiz hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 21. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 yendi. Bu sonuçla Karagümrük 12 puana yükselirken Antalyaspor 20 puanda kaldı. İstanbul ekibi böylece sekiz maç sonra sahadan galip ayrıldı. Maçın önemli anları:

5. dakikada Karagümrük öne geçti. Barış Jakob Kalaycı'nın ara pasıyla savunma arkasına sarkan Babicka, ceza sahası sağ çaprazından topu kaleci Julian'ın yanından kaleye gönderdi. Sol çapraza açılan meşin yuvarlağı Serginho, kale çizgisinin gerisinde tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İLK YARIDA POZİSYON SAYISI AZDI

13. dakikada ev sahibi takım gole çok yaklaştı. Ceza sahası içinden Barış Jakob Kalaycı'nın yaptığı sert vuruşta top, yan direkten oyun alanına döndü. Ceza sahası sağ çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan Babicka'nın şutunda top savunmaya da çarparak az farkla üstten dışarı gitti.

50. dakikada Safuri'nin sağdan kullandığı frikikte ceza sahası içinde iyi yükselen Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

57. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Doğukan Sinik'in yerden şutunda kaleci Grbic, uzanarak topu kontrol etti.

Aynı dakikada ceza sahası sağ çaprazından Babicka'nın sert şutunda kaleci Julian, topu kornere çeldi.

83. dakikada Paal'ın soldan ceza sahasına yaptığı ortaya arka direkte Boli'nin kafa vuruşunda kaleci Grbic, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.