Karagümrük'te büyük revizyon
Süper Lig'de 9 puanla son sırada bulunan Karagümrük dört futbolcuyla yollarını ayırdı. İstanbul ekibi Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol'un sözleşmelerini fesh etti.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, futbolculardan Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcularımız Atakan Çankaya, Enzo Roco, Nikoloz Ugrekhelidze ve Alper Emre Demirol ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmetleri için tüm oyuncularımıza teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz."