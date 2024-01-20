Karagümrük ve Başakşehir puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Başakşehir, 45. dakikada Berkay Özcan ile ilk yarı 1-0 önde tamamladı.

Fatih Karagümrük'te 67. dakikada Biraschi kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te 88. dakikada Salih Dursun maçın skorunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye, Karagümrük ise 21'e çıkardı.

Başakşehir gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Ankaragücü ile karşılaşacak.