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Karagümrük ve Başakşehir puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Spor
  • 20.01.2024 18:12
  • Giriş: 20.01.2024 18:12
  • Güncelleme: 20.01.2024 18:18
Karagümrük ve Başakşehir puanları paylaştı

Trendyol Süper Lig 21. hafta maçında Başakşehir, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. 

Başakşehir, 45. dakikada Berkay Özcan ile ilk yarı 1-0 önde tamamladı. 

Fatih Karagümrük'te 67. dakikada Biraschi kırmızı kart gördü. Fatih Karagümrük'te 88. dakikada Salih Dursun maçın skorunu belirledi: 1-1.

Bu sonuçla Başakşehir puanını 27'ye, Karagümrük ise 21'e çıkardı.

Başakşehir gelecek hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek. Fatih Karagümrük ise Ankaragücü ile karşılaşacak.

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