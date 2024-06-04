Karahan da "kira" dedi

TCMB Başkanı Karahan, göreve başlamasının ardından ilk kez milletvekillerine sunum yaptı. Karahan, hizmet enflasyonunda kiraların etkisinin yüksek olduğunu söyledi.

BirGün/Ankara

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan sunum yaptı. Karahan, konuşmasında enflasyona ilişkin gelişmeleri aktararak değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, son dönemde hizmetler grubundaki fiyat artışlarının, diğer gruplara kıyasla daha güçlü olduğunu belirterek “Mayıs ayı itibarıyla yıllık enflasyon temel mal grubunda yüzde 56,5 oranındayken hizmet grubunda yüzde 96 civarındadır. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyrin önemli bir bileşeni de kiralardır. Konut fiyatlarındaki yavaşlamanın, ilerleyen dönemde gecikmeli olarak kira artışını sınırlayabileceğini değerlendiriyoruz” diye konuştu.

1,5 TRİLYON TL LİKİDİTE ÇEKTİK

Merkez Bankası Başkanı Karahan, piyasada oluşan likidite fazlasının çekildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin TL varlıklara olan güçlü ilgisi sonucunda sistemde oluşan fazla TL likiditenin sterilizasyonu amacıyla mayıs ayı PPK toplantısından hemen sonra TL mevduat ve KKM için uygulanan zorunlu karşılık oranlarını artırdık. Bu düzenlemeyle birlikte piyasadan ilave 550 milyar TL olmak üzere toplam 1,5 trilyon TL’den fazla likidite çektik.”

YÜZDE 38 HEDEFİ

Enflasyonun 2024 yılsonunda yüzde 38’e gerileyeceğini belirten Karahan, “2025 ve 2026 yılsonunda ise enflasyonun sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 olarak gerçekleşmesini ve orta vadede yüzde 5’te istikrar kazanmasını öngörüyoruz. Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecektir. Böylelikle, yılın geri kalanında enflasyonun istikrarlı olarak gerileyeceği dezenflasyon dönemine gireceğiz. Bu dönemde, olumlu yöndeki baz etkileri ve daha önemlisi enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün devamı etkili olacaktır” diye konuştu.

REZERVLER POZİTİFE GEÇTİ

Karahan, 22 Mart – 24 Mayıs döneminde yabancı para cinsi mevduatın 15,9 milyar dolara gerilediğini belirterek “Rezerv yönetimi kapsamında, TCMB taraflı swap bakiyesi önemli ölçüde azaltılmıştır. Bu dönemde, brüt rezervler 18,4 milyar dolar artarken, swap hariç net rezerv 59,8 milyar dolar iyileşmiştir. Henüz resmi olmayan verilere göre, swap hariç net rezervde geçtiğimiz hafta itibarıyla pozitife geçmiştir” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 5 YIL KAYBETTİKarahan, sunumun ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, Başkanlık sistemine geçilen 2018 yılından bu yana altıncı yılda altıncı Merkez Bankası Başkanı olduğunu belirterek özetle şöyle konuştu:

“Altı yılda altı Merkez Bankası değişirse bu sonuçla karşılaşırsınız. Türkiye, uygulanan yanlış politikalar nedeniyle 5 yıl kaybetti. Bu politikaların Türkiye’ye getirdiği maliyet çok yüksektir. Milyonlar bu bedeli ödemeye devam ediyor. 2023 yılında Merkez Bankası 818 milyar TL zarar etti. Merkez Bankası’nın kâr amacı yoktur. Ancak tüm bankalar kâr açıklarken TCMB’nin zarar etmesi yalnızca ana faaliyet alının dışındaki faaliyetlerinin nedeniyle olmuştur. KKM saatli bombadır. Bir servet transferidir. 2023 Mayıs sonrası rasyonel politikalar dönüş söylemi ortaya çıktı. 8,5’e inen politika faizi yüzde 50’ye çıktı. Neden indirdiniz neden çıkardınız? En son şunu görüyoruz ki Türkiye’nin yıllarca uyguladığı ciddi sıkıntılar yaratan sıcak paraya dönüş politikası yeniden gündemde. Döviz kıtlığı vardı şimdi de döviz bolluğu var. Dövizin bollaşmasının nedeni yüksek faizdir. Geçmiş yıllarda da bu uygulanmıştır özellikle üretim yapısını tahrip etmiştir. Ülkede ciddi bir bölüşüm krizi yaşanıyor. Enflasyonu düşürsek gelir dağılımını iyileştiririz deniliyor. Zaten yaşanan krizin maliyetini direkt olarak üstelenen milyonlarca sabit gelirli kesim buna katlanmaya mecbur bırakılacak.”