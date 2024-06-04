Karahan mektubu unuttu, "Asgari ücrete karışmam" dedi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Karahan, asgari ücretle ilgili soruya yetki alanında olmadığını belirterek, “Daha önce tek zam olacak açıklamalarını baz alarak tahminlerimizi yaptık” dedi. Ancak nisanda bakanlığa sunulan açık mektupta enflasyonun yılda bir kez belirlenmesinin dezenflasyon sürecine katkı sunacağı belirtilmişti.

Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapan TCMB Başkanı Fatih Karahan, asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Karahan, TCMB’nin hükümete gönderdiği açık mektubu unutup, asgari ücret konusunda bir tavsiyede bulunmadıklarını iddia etti.

Karahan, asgari ücret hesaplamasında katsayı olarak etkisi olduğunu ancak asgari ücretin belirlenmesinde yetkili olmadıklarını tavsiyede de bulunmadıklarını belirterek, “Hedefler belirlenirken bir takım varsayımlar yapmak zorundayız. Asgari ücret de bunlardan bir tanesi. Bunu yaparken de daha önce yapılan açıklamaları baz aldık. Daha önce tek artış yapılacağı yönünde açıklamalar yapıldı. Yapmamız gereken enflasyonu düşürmek bunun yapınca alım gücüde zaten artacak” diye konuştu.

Merkez Bankası, nisan ayında 2023 enflasyon hedefinden sapıldığı için yasa gereği hükümete açık mektup gönderdi. Sapmanın nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı metinde asgari ücrete ilişkin de mesaj vardı.

Mektupta, “Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, yönetilen/yönlendirilen fiyatlar ile ücret ve vergi ayarlamalarında OVP’de sunulan enflasyon tahminlerinin gözetilmesi ve para politikasındaki sıkı duruşun ihtiyatlı maliye politikası ile desteklenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır. OVP kapsamında ilan edilen fiyat istikrarı ve finansal istikrarı destekleyici diğer tedbirlerin de dezenflasyon sürecine katkı vermesi beklenmektedir” ifadeleri yer aldı.