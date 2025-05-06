Karahan’dan zarar açıklaması: "Zararın temel sebebi faiz"

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerine sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası’nın politikalarına yönelik soruları yanıtladı. Karahan, 2024 yılında Merkez Bankası’nın zararının temel nedeninin faiz maliyetleri olduğunu itiraf etti.

Merkez Bankası’nın iki üst üste zarar ettiğini ifade eden Karahan, 2023 zararının KKM kaynaklı olduğunu 2024 zararının ise faiz giderlerinden kaynaklandığını belirtti.

2024 yılında 700 milyar lira zarar edildiğini belirten Karahan, “2024 yılı KKM gideri 240 milyar lira, bu aslında geçen sene kur artışları sebebiyle olmadı. Daha önceki yılda yapılan KKM hesaplarının vadesi 2024 yılında geldiğinde bir kur farkı oluştuysa onu ödedik” dedi.

“Bu dönem zararımız 700 milyar. Bunun ana unsuru bu sene geçen seneden farklı” diyen Karahan, faiz giderlerindeki artışa dikkat çekerek “Zararın temel sebebi faiz, faiz maliyetlerinin artmış olması” diye konuştu.

Karahan, altın satışına ilişkin soruya, "Biz kesinlikle 2024 te yurt içinde yurt dışında altın satışı yapmadık. TCMB sahipliğindeki altın miktarı 50 ton arttı" dedi, Karahan azalmanın nedeni için "Daha önce yaptığımız swaplar vardı bize ait olmayan" açıklamasını yaptı. Karahan rezervlere ilişkin olarak da, "Kısa vadeli borç oranına baktığımızda rezerv seviyesi yeterli seviyede değil. Rezerv biriktirmeyi düşünüyoruz" dedi.

‘İKİ GOL YEDİK’ DEMEZSİNİZ

19 Mart Darbesi sonrası rezerv satışlarıyla ilgili eleştirilere yanıt veren Karahan, “5-2 biten bir maçta size ‘maç nasıldı’ denildiğinde ‘2 gol yedik’ demezsiniz. ‘5 gol attık 2 gol yedik’ ve net olarak ‘3 farkla kazandık’ derseniz. Geldiğimiz nokta itibarıyla hem artış hem düşüşü gösteriyoruz. Son an itibariyle iki sene öncesine göre olan farkı da vurgulamakta fayda olduğunu değerlendiriyorum. Eksi 60 milyar dolardan pozitif seviyelere geldiğimiz bir rezerv seviyesi söz konusu” diye konuştu.

Karahan, rezervlerdeki erimenin sona erdiğini ve artışın başladığını belirtti. Karahan, enflasyon tahminlerinde bir güncelleme olur mu sorusuna da, "Yıl sonunda tahminleri güncellenmeye gerek olup olmadığını değerlendiriyoruz şu anki değerlendirmemiz ciddi bir bozulma olmadığı yönünde" yanıtını verdi.

Ayrıca zirai don afetinin enflasyona etkisinin 0,4 puan olarak öngördüklerini dile getirdi.