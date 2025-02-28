Karakaş’ın gün ışığına çıkmamış eserleri sergide

Oktay EVSEN

Çağdaş Türk Resim Sanatının önemli isimlerinden 1977 yılında aramızdan ayrılan Fethi Karakaş’ın gün ışığına çıkmamış eserleri HB Art Gallery’de sergileniyor. "Naif Romantik Ressam Fethi Karakaş'ın (1916-1977) Düşlerde’ki Eski İstanbul Gravür/Litografy/Lito Şiir ve Yağlıboya Eserleri adlı sergisi 5 Nisan tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Sergide Sait Faik Abasıyanık ve Behçet Necatigil gibi ünlü şairlerin kendi el yazıları ile şiirleri üzerine Fethi Karakaş’ın Lito baskısı eklediği eserler de yer alacak. Arkadaşı Nuri İyem, Karakaş'ın sanatını şu cümlelerle ifade ediyor: “Halk ressamlarının icradaki acemiliğine bürünmeğe uzaktan çağrışımlı bir tutum ve davranışı vardı resimde. Hiçbir yapmacıklığa düşmeden ve kökü halk ressamlığına bağlı kalmakta direnen doğrusu büyük hüner isteyen bir güçlü icradır Karakaş'ınki.”