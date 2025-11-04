Karakaya güne işgalle başladı: Şirket, jandarma korumasıyla köye girdi

İlayda SORKU

68’ kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde, Çelikler Holding tarafından yapılmak istenen taş ocağı ve kırma-eleme tesisi projesine karşı direniş sürüyor. Şirket, sabah saatlerinde jandarma korumasında köye girerek sondaj çalışmalarına başladı.

Köyün 20 metre yakınına kurulmak istenen taş ocağı, köylülerin tüm itirazlarına ve yargı sürecine rağmen Çorum Valiliği’nin onayıyla açılmak üzere.

Köylülerden Cemal Onur Demirkaya, sabah yaşanan baskını şöyle anlattı: “Çelikler Holding denilen yalancı, talancı, hukuk tanımayan, hukukun çevresinden dolanmayı şiar edinmiş bir şirketle karşı karşıyayız. Şirketin koruyuculuğunu yapan jandarma köylünün neredeyse üç katı olan bir kitleyle, jandarma sayısıyla köyümüze şafak baskını düzenler gibi bir baskın düzenledi. Sabah herkes uykusundayken Çelikler Holding kamyonlarıyla beraber jandarma eskortluğuyla beraber köyümüze daldılar. Köyümüzü talan ediyorlar.”

"BİR AVUÇ TAŞ VERMEYECEĞİZ"

Dayanışmaya ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Demirkaya, “Bu köy bizim, Çelikler Holding’e bir avuç taş vermeyeceğiz. Canımızı alacaklar, taşımızı alamayacaklar. Tüm kurumlara, demokratik kitle örgütlerine çağrımızdır, bizi yalnız bırakmayın. Bu köy direnişleriyle, ser verip sır vermeyen komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın köyü olmakla meşhurdur. Biz nasıl ki işkence tezgahlarında ser verip sır vermedik, köyümüzden de canımızı verip taşımızı vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin” ifadelerini kullandı.

"SIRTINIZI ŞİRKETE DAYAMAYIN"

CHP Çorum İl Başkan Vekili Garip Özgür ise, “Devlet ne yazık ki jandarmasıyla, polisiyle köylüyü karşısına alarak sırtını şirkete dayamış durumda, iş makineleri çalışıyor. Dağın hemen yanında köy evleri var. Ne yazık ki bu köy evleri yok edilecek, bölgede su krizi yaşanacak, tarımda problem yaşanacak, buradan çıkan tozlar bitkilerin üzerine yapışıp taşlaşacak ve bitkiyi öldürecektir. Bu doğanın tamamen tahrip edilmesi, talan edilmesidir” dedi.

Halka dayanışma çağrısında bulunan Özgür, “Yurttaşları birlik olmaya çağırıyorum. Devlete de buradan sesleniyorum, sırtınızı şirkete değil sizi var eden topluma dayayın. Toplumun arkasında durun” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Samsun–Ankara hızlı tren hattı projesi kapsamında ihaleyi kazanan Çelikler Holding, hattın altyapısında kullanılmak üzere Çorum’un Karakaya, Küçükkeşlik ve Narlık köyleri arasında taş ocağı kurmak istiyor. Projeye göre yılda 3,5 milyon ton taş çıkarılacak; bunun 390 bin tonu kırma-eleme tesisinde işlenecek. Köylüler, bu beyanın gerçeği yansıtmadığını, şirketin 400 bin tonluk sınırı bilinçli biçimde 390 bin ton olarak göstererek ÇED denetiminden kaçtığını belirtmişti. Valiliğin, yetkisini aşarak projeye ÇED olumlu kararı vermesi de köylüler tarafından yargıya taşınmıştı. Çorum İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma istemiyle açılan davada bilirkişi incelemesi kararı vermişti. Ancak bilirkişi keşfinin 25 Kasım’da yapılacağı öğrenilmişti. Bölge halkı ise, aylardır sürdürdükleri direnişi büyüteceklerini vurgulamıştı.