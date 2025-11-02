Karakaya taşocağına karşı savunmada

68’ kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum’un Karakaya köyünde, Çelikler Holding tarafından planlanan taşocağı ve kırma-eleme tesisi projesine köylüler aylardır devam eden direnişi sürdürüyor.

Yaşam savunucuları geçtiğimiz günlerde jandarma korumasıyla köye giren şirkete karşı sokağa çıktı. Eyleme SOL Parti, EMEP, DEM Parti, KESK, Emek ve Demokrasi Platformu, Hitit Dernekleri Federasyonu ve Karakaya Köyü Derneği de katıldı.

Alanda konuşan avukat Deniz Özgün Kaplan, “Bir sabah gözümüzü açtığımızda çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararıyla karşı karşıya kaldık. Daha sonra buranın ruhsatının iptali için ve akabinde tekrar doğacak olan davalar için yürütmeyi durdurma talepli bir iptal davası açtık. Normalde yürütmenin durdurulması davalarında yürütmenin hemen durdurulması gerekmektedir, çok ivedi bir şekilde. Çünkü telafisi çok güç zararlar ortaya çıkmaktadır. Bu telafisi güç zararların önüne geçebilmek adına acilen yürütmenin durdurulması kararı alınması gerekiyordu. Ama mahkeme bu işi yokuşa sürerek bu kararı almadı” dedi.

Mahkemenin kararı almamasının yanı sıra köy ahalisinden keşif için fahiş bir ücret talep ettiğini aktaran Kaplan, şöyle konuştu:

“Keşif de 25 Kasım’a bırakıldı. Biz 25 Eylül’de dava açmıştık. İki ay geçti. 60 günde bilirkişi burada gelip inceleme yapıp rapor yazacak. 100 gün içerisinde burada yüklenici firma gelip şantiyeyi de kurabilir, buradan taş da çıkartabilir. Dinamitle patlatacaklar. Köylünün arazisi çok değerli olmayan bir hâle gelecek. Biz şirketin bilirkişi raporunu beklemesini talep ederek bir süreç başlattık. O sürecin de sonuna geldik. Umarım sizin direncinizle, bizim direncimizle olumlu bir sonuç alacağız.”

“EVLERİMİZ YIKILACAK”

Köy muhtarı Tayfun Tunç ise, “Aylardır şirketle karşı karşıya geldik, her defasında bizleri hiçe saydılar. Burada, köyün içerisinde, 20 metre mesafede planladıkları taşocağını ısrarla sürdürüyorlar” diye konuştu.

Tunç, “Biz sadece insanlarımızın sağlığı için, hayvanlarımızın sağlığı için, onları korumak için köyün içindeki taşocağına karşıyız. Şu anda şirket orada çalışmaya başladı. Derhal buradaki iş makinelerinizi çekin ve burayı terk edin. Köyün içindeki taşocağını desteklemiyoruz. Çünkü evlerimiz yıkılacak, can kayıplarımız, mal kayıplarımız yaşanacak. Bunları aylardır dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.