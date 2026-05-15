Karakaya’daki taş ocağı kararı Danıştay’a taşındı

68 kuşağının devrimci önderlerinden İbrahim Kaypakkaya’nın doğduğu köy olan Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya'da yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma-eleme tesisine verilen “ÇED olumlu” kararına karşı açılan davanın reddedilmesi üzerine dosya Danıştay’a taşındı. Dilekçede, proje alanına en yakın yapının yaklaşık 62 metre mesafede bulunduğu belirtilerek, bilirkişi raporunda patlatma faaliyetleri nedeniyle taş savrulması, yapıların zarar görmesi ve yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilecek kazalar yaşanabileceğine ilişkin değerlendirmelere yer verildiği ifade edildi.

TEKNİK BİLGİLER ÇELİŞKİLİ

Raporda ayrıca faaliyet nedeniyle oluşacak gürültü seviyesinin yasal sınırların üzerinde olduğunun tespit edildiği, taş savrulmalarının tarım alanlarına zarar verebileceğinin belirtildiği aktarıldı. Proje tanıtım dosyasında yer alan bazı teknik bilgilerin çelişkili ve hatalı olduğu, proje alanına en yakın yerleşim birimine ilişkin mesafelerin gerçeği yansıtmadığı ileri sürülen dilekçede ‘‘Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Diyorit Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Proje Tanıtım Dosyası incelendiği takdirde, neden ÇED olumlu kararının iptal edilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. İlgili proje dosyası yanıltıcı ve hatalı bir şekilde hazırlanmıştır’’ denildi. Dilekçede ayrıca, TCDD'nin projenin yapılacağı bölgeden beton yapılardan numune alarak deneylere soktuğunu ancak deney sonucunun muhtarlarla ve yurttaşlarla paylaşılmadığı öne sürüldü. Köyün içme suyu hattının proje alanı içerisinde kaldığı belirtilen dilekçede, ‘‘ÇED Olumlu’’ kararının valilik tarafından verilmesinin yetki yönünden hukuka aykırı olduğu, söz konusu kararın yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınabileceği belirtildi. Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: ‘‘Bir projede toplum yararı varlığının nesnel kriterlerle kanıtlanmaması, öznel kriterlere dayandırılması, o projenin toplum yararına olmayabileceği, bir başka ifade ile belli kişilerin çıkarına/yararına hizmet edebileceği anlamına gelir ki, bu da hukuk devleti tanımı ile bağdaşamaz. Kamu yararı taşımayan bir yatırımın, çevre açısından yaratacağı sakıncalar tümüyle toplumsal zarar olarak karşımıza çıkacaktır ve bu durum karşısında ÇED Olumlu kararının hukuka uygunluk taşımayacağı da açıktır.’’

Dilekçede, Çorum İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması ve kaldırılarak davanın kabulüne karar verilmesi talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Çorum İdare Mahkemesi, Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Karakaya köyünde yapılması planlanan diyorit ocağı ve kırma eleme tesisine verilen "ÇED Olumlu" kararına karşı bölge sakinleri tarafından açılan davayı reddetmişti. Mahkeme, hazırlanan bilirkişi raporunda yer alan tespitler sonucunda projenin revize edilmesi ile oluşabilecek zararların önüne geçilebileceğini belirterek, "ÇED Olumlu" kararının hukuka, mevzuata ve kamu yararına aykırı olmadığı sonucuna varmıştı.