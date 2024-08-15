Karakol, yurttaşın bahçe sınırına tel örgü çekti

Haber Merkezi

Diyarbakır’da bir kişi, 15 dönümlük bahçesinin sınırına tel örgü çekerek kapatan jandarma karakolunu CİMER’e şikayet etti.

Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nden bir süre önce CİMER’e ilginç bir başvuru yapıldı. Diyarbakır- Elazığ Karayolu üzerinde 15 dönümlük arazisinin sınırına tel örgü çekildiğini iddia eden Osman Karabacak, CİMER’e şikayet dilekçesi yazdı. Karabacak, Değirmendere Jandarma Karakolu’nun tapulu arazisinin sınırına tel örgü çektiğini, arazisine gidip tarım yapamadığını iddia etti.

Amida Haber'de yer alan habere göre, Osman Karabacak CİMER’e yaptığı başvuru dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Ergani İlçesi Değirmendere ve Köprübaşı köyünde yer alan tapulu arazime Değirmendere Jandarma Karakolu tel örgü ile set çektiği için yol ve suyum kapanmıştır. Toprağıma ne araç ne yol ile gidememekteyiz. Suya ulaşamadığım için tarım yapamıyorum. Onlarca ağaç kurudu. Dayım 22.06.2024 tarihinde bahçemde fenalaşıp vefat etti, ekipler yol kapalı olduğu için gelemediler. Doğal yollar ve rampa gibi yokuşlardan güçlükle inmeye çalıştılar. Karakol komutanına 2 defa haber vermemize rağmen bizimle ilgilenmedi. Kaymakamlığa yönlendirildik. 4 defa gitmemize rağmen kaymakam beyle görüşemedik. Gerekli yerlere müracaat etmemize rağmen sonuç alamadık.”