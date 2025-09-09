Karakola 16 yaşındaki lise öğrencisi saldırdı: İki polis hayatını kaybetti, bir yaralı!

Haber Merkezi

Çetelerin sokakta kol gezdiği bu dönemde polis karakoluna da saldırı düzenlendi. İzmir'in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi'ne yönelik silahlı saldırıda iki polis memuru hayatını kaybetti, iki polis memuru da yaralandı. Saldırganın IŞİD bağlantılı olduğu, sosyal medya hesabından saldırıdan önce “Birazdan iştihdad yapacağım ve şehit olacağım” paylaşımı yaptığı iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya hayatını kaybedenlerin polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın olduğunu açıkladı. Yaralı polisler Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Bakan Yerlikaya, saldırının şüphelisi 16 yaşındaki E.B'nin yakalandığını söyledi.

İzmir Valisi Süleyman Elban da "Saldırgan lise öğrencisi ve bu sokakta oturuyor. Suç kaydı yok ve yaralı olarak ele geçirildi" dedi.

Elban polis merkezine 16 yaşındaki lise 3 öğrencisinin pompalı tüfekle saldırı düzenlediğini, nöbet kulübesindeki polis memurunun açılan ilk ateşte hayatını kaybettiğini belirtti.

Polis merkezinin bulunduğu binadaki lojmanda yaşayan bir polis başmüfettişinin de çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade eden Elban, Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında. Bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok" dedi.

Elban ayrıca, saldırganın olayda babasının 10 yıl önce aldığı tüfeği kullandığını belirtti.

YAYIN YASAĞI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Balçova Salih İşgören Polis Merkezine yönelik gerçekleştirilen ve iki polisimizin şehit olduğu silahlı saldırı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturmaya başlanmış, 2 Cumhuriyet Başsavcıvekili ile 6 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir" denildi.

Ayrıca "Meydana gelen silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak görsel, yazılı ve internet ortamındaki her türlü medyada yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. Bu arada olayla ilgili yayın yasağı getirildi.