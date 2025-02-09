Karakolda işkence iddiası

Ülkede gözaltına alınan yurttaşların işkenceye maruz kaldığına ilişkin iddialar gündemdeki yerini korurken bunun bir başka örneği ise İstanbul’da yaşandı.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde gözaltına alınıp işkenceye ve tacize maruz bırakıldığını belirten Şimal Deniz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na 9 Aralık’ta suç duyurusunda bulundu. Çağlayan Adliyesi’nin yetkisizlik vermesi üzerine dosya Gaziosmanpaşa Adliyesi’ne gönderildi.

Olay 5 Aralık tarihinde yaşandı. Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde cerrahi asistan olarak çalışırken “örgüt üyeliği” iddiasıyla açığa alınan Barış Kaya ve ona destek olmak isteyen hemşire Seda Kaya hastane önünde bildiri dağıtıyordu. Hastaneye muayene olmaya giden Şimal Deniz, Seda ve Barış Kaya’yı görünce yanlarına gitti. Deniz, Barış ve Seda Kaya’nın eşyalarını tutarken sivil polisler bildiri dağıtılan yere gelerek 3 kişiyi de işkenceyle gözaltına aldı.

‘NEFESSİZ KALDIM’

Gözaltında işkence, taciz ve kötü muameleye maruz bırakıldığını belirten Deniz’in ifadesinde şunlar yer aldı: “İlk muayene için Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülürken gözaltı aracı içinde saçımız çekildi, yumruk atıldı. Hastanede muayeneye polisli birlikte ters kelepçe ile sokuldum. Muayene edilmedim. Aracın içinde koltuk arasında kafamı bastırdılar. Nefessiz kaldığımı söylememe rağmen devam ettiler”

‘ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER’

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüklerini söyleyen Deniz şunları anlattı: “Arama için bir odaya götürüldüm. Bir polis tarafından fiziksel tacize maruz bırakıldım. Taciz ettiğini söylediğimde yüzüme güldü. Sonrasında polisler beni yüzüstü yere yatırarak üstüme oturdular. Saatlerce öyle bekletildim. Polisler beni öldüreceklerini söyleyerek tehdit etti. Ayrıca bir polis memuru bana cinsel saldırıda bulunacağını söyleyerek sözlü taciz etti. 3 gün gözaltında kaldım. Defalarca öldürmekle tehdit ettiler.”

3 günün sonunda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Şimal Deniz’e elektronik kelepçe takıldı. Deniz’in annesi Özlem Deniz, polisler tarafından taciz edildiklerini belirtti. Deniz, “Geceleri durmadan polis arıyor, sürekli kapımıza geliyorlar. Telefon çekmediği için uluşamayınca ‘Kolluk yollayacağız’ diyorlar” diye konuşan Deniz, “Düzenli olarak taciz ediliyoruz. Huzurumuz kalmadı. Kızımın güvenliğinden endişe ediyorum. Adalet istiyoruz” dedi.