Karakolun deposundan onlarca silah çalındı: Uzman çavuş tutuklandı

Diyarbakır Adliyesi’nde görevli bir katip memuru üç ay önce adli emanet deposundan çaldığı yüzlerce keleş mermisini satmıştı. Bu olayla ilgili soruşturma devam ederken, benzer bir durum da jandarma karakolunda yaşandı.

Diyarbakır’daki Sur İlçe Jandarma Komutanlığı’nda meydana gelen olayda, karakolda görevli uzman çavuş farklı tarihlerde, adli emanet deposuna girerek tabanca ile bir miktar uyuşturucu çaldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, uzman çavuşu takibe aldı.

ADANA’DA YAKALANDI

Amida Haber’in aktardığına göre güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Y.B adlı uzman çavuşun bir poşet ile karakoldan ayrıldığını belirledi. Adana yakınlarında yakalanan uzman çavuş gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirildi. İfade işlemlerinin ardından Y.B tutuklandı. Y.B., ifadesinde sadece 26 tabancayı çalarak sattığını itiraf ederken, kayıp diğer tabancalarla ilgili bilgisinin olmadığını iddia etti. Y.B ayrıca, hırsızlığı tek başına yaptığını, kendisine yardım eden kimsenin olmadığını da ileri sürdü.

KARAKOL KAPATILDI

Skandal olay üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı, karakolda görevli tüm personelin izinlerini iptal ederek, giriş çıkışları yasakladı. Soruşturmanın genişletilmesi üzerine, çalınan tabanca sayısının 26 ile sınırlı olmadığı, daha fazla tabanca ile bir miktar uyuşturucu maddenin de kayıp olduğu belirlendi.

SİLAHLAR NEREYE GİTTİ?

Jandarma ekipleri, çalıntı silahların kimlere satıldığını belirlenmek için, uzman çavuş Y.B’nin iletişimde olduğu kişiler başta olmak üzere, çevre köyler ile karakola yakın bölgelerde arama çalışmalarına başladı. Şu ana kadar kayıp silahlarla ilgili herhangi bir bilgiye ulaşılamadığı öğrenildi.