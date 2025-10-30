Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor: 0-3
Ali LEYLAK / ŞANLIURFA, (DHA)-
STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Turgut Doman, Mert Bulut, Harun Reşit Güngör
KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Seyhan Karadaş, Fırat Sarı (Dk. 46 Batuhan Tunçay), Görkem İbrahim Demirel (Dk. 46 Yavuz Alemdar), Metin Peker, Can Muhammet Vural (Dk. 75 Enes Karadeniz), Muhammed Emin Yavaş, Deniz Cebeci, Doğukan Ateş (Dk. 64 İbrahim Başer), Berkan Aksoy (Dk. 81 Turhan Orhan), Fatih Gök, Mustafa Demirel
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem Canpolat, Alikulov, Mihaila (Dk. 75 Sakyi), Ali Sowe (Dk. 81 Yakup Ayan), Taylan Antalyalı, Laci (Dk. 46 Buljubasic), Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Zeqiri (Dk. 64 Jurecka), Emrecan Bulut (Dk. 64 Augusto)
GOLLER: Dk. 7 - Dk. 73 Sowe, Dk. 78 Jurecka (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Yakup Ayan (Çaykur Rizespor), Augusto (Çaykur Rizespor)
Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü tur maçında Çaykur Rizespor, deplasmanda Karaköprü Belediyespor’u 3-0 yenerek tur atladı.
