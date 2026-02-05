Karaköy İskelesi'nde denizde kadın cansız bedeni bulundu
Karaköy İskelesi'nde sabah saatlerinde deniz yüzeyinde cansız beden görüldü. Ekiplerce denizde çıkarılan cansız bedenin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Kaynak: AA
Beyoğlu Karaköy İskelesi'nde su yüzeyinde bir kadın cansız bedeni bulundu.
Sabah saatlerinde Karaköy İskelesi'nde çevredeki vatandaşlarca deniz yüzeyinde cansız bedeni görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce denizde çıkarılan cansız bedenin kadına ait olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı belirlendi.
Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.