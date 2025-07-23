Karaköy ‘utanç duvarı’

Ülkede sahilleri halka kapatan otellere yenileri eklenirken, yurttaşların ‘‘Sahiller halkındır’’ talebi sürüyor. Ege bölgesinde sıklıkla karşımıza çıkan görüntülere bir örnek de İstanbul Karaköy Sahili’nde yaşanıyor. ‘‘Deniz Senin, Şehir Senin’’ ve ‘‘İstanbul’un sahilini halka açıyoruz’’ sloganlarıyla açılan Galataport’ta lüks bir oteller zincirine ait olan otelin kıyı şeridinin önemli bir kısmını kapatmasına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Sahile inşa edilen lüks otelin Karaköy Sahili’ni bir panel ile halka kapatması, duvarın bir tarafında boğaza karşı şezlonglarda havuza girenlerin olması diğer tarafında ise sıcağın altında oturmak için bank bulmaya çalışan yurttaşların görüntüsü dikkat çekiyor.

Yurttaşlar ‘‘Karaköy Rıhtımı boyunca kıyıda kesintisiz bir şekilde yürüyebilecekken, otelin paneline tosladığımız için tekrar kıyıya ulaşmak biraz çaba istiyor. Bu ülkede paran varsa, içerde adamın varsa sahili de kapatırsın, plajı da kapatırsın, ormanı da kapatırsın’’ dedi. Kıyıların halka kapatılmasının Anayasa’ya aykırı olduğunu söyleyen yurttaşlar “Hiçbir kıyı halka kapatılamaz’’ diye tepki gösterdi.