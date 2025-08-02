Karalar için tahliye talebi

Haber Merkezi

İBB soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar için avukatı Hüseyin Ersöz tahliye talebinde bulundu.

Zeydan Karalar’ın avukatı Hüseyin Ersöz, "Tahliye talepli dilekçede, tutuklamanın şartlarının oluşmadığını, yöneltilen suçlamaların maddi delilinin bulunmadığını, etkin pişmanlıktan faydalanma talebiyle asılsız iddialarda bulunan B.N.’nin beyanlarının Seyhan Belediyesi kayıtlarıyla örtüşmediğini, daraltılmış HTS verilerine bilimsel olarak itibar edilmesinin mümkün olamayacağını da açıkladık" dedi.

Karalar, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında tahliye olan ‘Aziz İhsan Aktaş’ın yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri doğrultusunda 5 Temmuz’da gözaltına alınmış ve 8 Temmuz’da "mali suçlara" dair iddialarla tutuklanmıştı.