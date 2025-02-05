Karalar ile Seçer’den tutuklulara ziyaret: “Mutlaka ülkemizi tam demokrasiye kavuşturacağız”

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde bugün bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Karalar ve Seçer, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ile görevden alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’i ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ı ziyaret etti.

Türkiye’de son günlerdeki gelişmelerin kaygı verdiğini belirten Vahap Seçer, şunları söyledi: “Bugün Silivri zaten Türkiye’deki hukuksuzlukların, siyasi tutuklulukların simgesi hâline gelmiş bir cezaevi. Bu FETÖ’nün etkili olduğu dönemlerde onların kumpaslarıyla gözaltına alınan, tutuklanan siyasilerin mekânıydı Silivri. Şimdi de yazık ki bu dönemde de aynı tabloyu, dejavuyu yaşıyoruz. Türkiye’de son zamanlarda yapılan gözaltılar, tutuklamalar, toplumu endişelendiren yargının bağımsızlığı, tarafsızlığı, hukukun üstünlüğü endişeleri tamamen aslında ayyuka çıkmış durumda. Özellikle yargı süreçlerine siyasetin müdahalesi endişesi toplumda her geçen gün artarak devam ediyor. Bu da Türkiye’nin demokrasisine çok büyük etkiler yapıyor, sorunlar yaratıyor ve zayıflatıyor. Biz de görevdeki belediye başkanları olarak, siyasiler olarak elbette ki yargının bağımsız ve tarafsız olduğu, hukukun üstünlüğünün olduğu bir ülkede, demokrasinin kurum ve kurallarıyla işlediği bir ülkede görev yapmak isteriz ama günümüzde bunu söylemek mümkün değil.”

Seçer, “Ahmet Özer, Rıza Akpolat, iki belediye başkanının gözaltına alınmaları, alınma şekli, günlerce gözaltında tutulup büyük güçlükler altında ifadelerini vermeleri ve dosyalarında gerçekten tutuklamalarını gerektirecek kesin delillerin, suçların olmadığı içi boş dosyalarla bugün cezaevinde tutuluyorlar. Bu insanlar bu ülkede daha bir yılı doldurmamış, bir süre önce halkın, milletin iradesiyle belediye başkanı seçilmiş iki arkadaşımız. Bir gün yargı eliyle ve maalesef yargıya siyasetin müdahale ettiği bir süreçte şu anda cezaevindeler. Elbette ki bütün arzumuz Türkiye’nin demokratikleşmesi, Türkiye’de yargının bağımsız, tarafsız olması, hukukun üstünlüğünün egemen olması. Bu mücadelemiz devam edecek. Mutlaka ülkemizi tam demokrasiye kavuşturacağız. Buna canı yürekten inanıyoruz. Bugünler de aşılacak ama tabii ki hepimizde bugünlerin derin yaraları olacak. Benim ülkem adına geleceğe dair endişelerim maalesef var ama umudumuzu diri tutmaya çalışıyoruz” dedi.

''UMUTLUYUZ, BUGÜNLER DE GEÇECEK''

Zeydan Karalar da Silivri’de çok sayıda tutuklunun olduğuna dikkat çekerek, “Üçünün de morali çok iyiydi, üçü de kendinden emindi. Üçü de hak etmedikleri bir cezayla karşı karşıya kaldıklarını açıkça söylediler. Açıkçası biz de böyle düşünüyoruz. Çok kısa sürede çıkacaklarını umut ediyorlar çünkü herhangi bir suçların olmadığı kanaatini taşıyorlar. Sonuç itibarıyla ülkenin geldiği nokta çok belli. Bir filozof diyor ya, ‘Bir ülkenin nasıl yönetildiğini, hangi durumda olduğunu görmek istiyorsanız insanların nasıl öldüğüne bakın’. Ben ‘Nasıl tutuklandığına da bakın’ ekleyeceğim. Şaşılacak bir şey. Ülkemiz hiç böyle bir şey görmedi, geldiği nokta çok üzüntü verici. Ülkede demokrasi yoksa zaten başka bir şey konuşmaya gerek yok. Üzüntülüyüz ama umutluyuz. Bugünler de geçecek. Ülkemiz hukukun üstünlüğü olan demokrasinin olduğu günlere kavuşacak. İrademiz de çabamız da direncimiz de budur” dedi.