Karalar’ın tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi: AYM'ye başvuru yapılacak

İBB'ye yönelik soruşturmalar kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın ifadeleri nedeniyle CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklanması kararına yapılan itiraz reddedildi.

7 Temmuz akşamı tutuklanan Karalar'ın avukatları, kapsamlı bir dilekçe hazırlayarak Karalar'ın tutukluluk haline dün itiraz etmişti.

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği'ne sunulan dilekçede, tutuklamaya gerekçe gösterilen iddiaların somut delillerden yoksun olduğu ve Karalar'ı suçlayan Baki Nugay’ın ifadesindeki çelişkilere vurgu yapılmıştı.

"Kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmedi"

Söz konusu itiraz ise İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. Karara ilişkin gerekçe olarak ise, “Kararın usul ve yasaya uygun olduğu, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmediği, adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı anlaşıldığından yerinde görülmeyen itirazın reddine dair karar verilmiştir” ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, şunları kaydetti:

"İtiraz dilekçemiz ekinde yer alan 3 ayrı bilimsel mütalaanın ise mahkeme tarafından gerektiği şekilde değerlendirildiğini düşünmüyoruz. Öyle ki Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer'in hukuki görüşünde ‘suçun oluşmadığı ve tutukluluğun şartlarının bulunmadığı’; Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi'nin uzman mütalaasında ‘suçlamaya konu HTS kayıtlarının delil olarak kabul edilemeyeceği’ ve son olarak Yeminli Mali Müşavirler Güney Yılmaz ve Alaattın Solmaz ise ‘Seyhan Belediyesi kayıtlarında tutarsızlık olmadığı ve iddiaları desteklemediği’ tespitleri yapılmıştı. Buna karşın itirazın sadece birkaç saat içinde reddedilmesi, yapılan incelemenin etkili bir başvuru yolu olmadığını gösterdi.

ZEYDAN KARALAR, HAKKI İHLALLERİ İLE KARŞI KARŞIYA

Zeydan Karalar hakkındaki iddialar, etkin pişmanlık kapsamında verilen bir şüpheli ifadesine dayanıyor. Bu kişi halihazırda cezaevinde ve etkin pişmanlık kapsamında verilmiş bir tahliye kararı da bulunmuyor.

Savcılık dahi bu kişinin beyanlarına karşı şüpheyle yaklaşırken, Zeydan Karalar'ın sadece bu kişinin beyanlarına dayalı olarak özgürlüğünün elinden alınmasını hukuken açıklamak mümkün değil. Zeydan Karalar, Adil Yargılanma Hakkı ve Özgürlük Hakkı ihlalleri ile karşı karşıya... Soruşturma sürecindeki işlemler ve itirazın reddi kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne Bireysel Başvuru gerçekleştireceğiz. Bu konudaki diğer hukuki başvurlarımız da devam edecek."