Karaman'da 13 araçlık zincirleme trafik kazası

Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüsün zincirleme trafik kazasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 7 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın yaşandığı yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.