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Karaman'da 13 araçlık zincirleme trafik kazası

Karaman'da yoğun sis nedeniyle 13 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 11.01.2025 14:56
  • Giriş: 11.01.2025 14:56
  • Güncelleme: 11.01.2025 14:58
Kaynak: DHA
Karaman'da 13 araçlık zincirleme trafik kazası
Fotoğraf: DHA

Kaza, saat 08.15 sıralarında Karaman Konya kara yolu 7’nci kilometresinde meydana geldi.

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, 6 otomobil, 3 TIR, 3 tanker ve 1 midibüsün zincirleme trafik kazasına neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 7 kişi ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Kazanın yaşandığı yol bir süre trafiğe kapalı kalırken, yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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