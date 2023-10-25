Karaman'da 6 motosiklet çalan 5 kişi Konya'da yakalandı

Karaman'da son bir haftada 6 motosiklet çalan 5 kişi Konya'da yakalandı.

Kentte, İmaret, Rauf Denktaş, Alişahane, Cedit ve Mansurdede mahallelerinde son bir haftada 6 motosiklet çalındı. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri , hırsızlık olaylarının yaşandığı bölgelerdeki ev ve iş yeri ile mobese kamera kayıtlarından 1500 saatlik görüntüyü inceledi.

Rauf Denktaş Mahallesi'nden çalınan 70 ABT 268 plakalı motosikletin Konya kara yolu üzerinde bulunan Sinci köyü yol ayrımında terk edilmiş olduğu belirlendi.

Araştırmasını derinleştiren polis, şüphelilerin iki farklı günde Konya'dan gelip, motosikleti çalıp geri döndüklerini saptadı.

Ardından kimlikleri belirlenen Fevzi Can G.(22), Muammer Ü.(18), Kadir D.(19), Ş.D.(17) ve R.Ö.(16) ile motosikletlerden birini alıp başkasına satan sanayide çalışan Bekir Ü.'yü( 25) bugün gözaltına aldı.

Şüpheliler sorgulanmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Polis, diğer 4 motosikletin de satıldığı yeri belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.