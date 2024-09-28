Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.09.2024 13:54
  • Giriş: 28.09.2024 13:54
  • Güncelleme: 28.09.2024 13:55
Kaynak: AA
Karaman'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Karaman'da 2 kişinin silahla yaralanmasıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

H.B.U. (22) ile M.T.D. (22), Hürriyet Mahallesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde husumetli oldukları M.Y. ve E.S. ile karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çıkan silahlı kavgada, H.B.U. ile M.T.D. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.T.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan 2 zanlıyı saklandıkları Değirmenbaşı köyündeki evde yakaladı.

BirGün'e Abone Ol