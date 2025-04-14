Karaman'da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA
KARAMAN (AA) - Karaman'da cip ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
N.K. idaresindeki 42 AZN 136 plakalı cip, Karaman-Konya kara yolunun 10. kilometresinde Ramazan Berkay Eroğlu yönetimindeki 06 ABG 898 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile cipte bulunan H.D, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Ramazan Berkay Eroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.