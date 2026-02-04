Karaman'da "dehşet çiftliği": Beton altına gömülü 23 kemik bulundu

Karaman'da 15 yıl önce kayıplara karışan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ı öldürdüğü iddiasıyla geçen yıl tutuklanan Kadir Sarıkavak'ın çiftliğinde inceleme başlatıldı. Aramalarda beton altına gömülü 23 adet kemik bulundu.

Kemiklerin başka kişilere ait olduğu belirlendi.

Karaman'da 2011'de kaybolan 19 yaşındaki Mevlüt Ozan Atlar'ın öldürülmesi iddiasıyla tutuklanan Kadir Sarıkavak'ın çiftliğinde yapılan aramada beton altından kemikler ve halı parçası çıkarıldı.

Kemiklerden elde edilen DNA profili Atlar'ın ailesinden alınan örneklerle eşleşmedi.

2011'DE KAYBOLDU, DOSYA YENİDEN AÇILDI

Karaman'da yaşayan Mevlüt Ozan Atlar'ın 2011'in ocak ayında kaybolmasının ardından ailesi kayıp başvurusu yaptı. Savcılık 2023'te soruşturmayı yeniden başlattı. Atlar'ın son olarak alacağını almak için çalıştığı çiftliğin sahibi Kadir Sarıkavak'ın yanına gittiği, aralarında alacak-verecek nedeniyle husumet bulunduğu ve Sarıkavak'ın daha önce Atlar'ı darp ettiği belirlendi.

Sabah'ta yer alan habere göre, bu tespitlerin ardından Sarıkavak geçen yıl şubat ayında gözaltına alındı ve tutuklandı. Sarıkavak hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, Atlar'ın cesedine ulaşılamamış olsa da Sarıkavak tarafından öldürülüp cesedinin yok edilmiş olabileceği değerlendirildi.

ÇİFTLİKTE ARAMA: BETON ALTINDAN KEMİKLER ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Yeşildere mevkiindeki çiftlikte detaylı araştırma yapıldı. Ahırın beton bölümünde yapılan kazıda beton altında 23 kemik ve bir halı parçası bulundu. Kemiklerden ikisinde birbirleriyle uyumlu erkeğe ait DNA profiline rastlandı, ancak Atlar'ın ailesinden alınan DNA örnekleriyle eşleşme olmadı. Kemiklerle ilgili Adlî Tıp Kurumu'nun çalışmasının sürdüğü belirtildi.

İddianamede ayrıca Atlar'ın, 2011'den beri kayıp olan Bekir Özkay ve Nermin Erkara'ya ilişkin konuşmalar duymuş olabileceği ve bu nedenle öldürülmüş olabileceğine de yer verildi. Çiftlikte bulunan kemiklerin Bekir Özkay'a ait olup olmadığı araştırılacak.

TELEFON ARAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Sarıkavak'ın telefonunda yapılan incelemede sık sık kanun maddelerini araştırdığı, bunlarla ilgili ekran görüntüsü aldığı ve bazı videoları indirdiği belirtildi. "Şüpheden sanık yararlanır" maddesini araştırdığı; ceset bulunmamasına ilişkin içerikli bir videoyu indirdiği ve "İfade verirken nelere dikkat etmelisiniz" başlıklı içeriklere rastlandığı aktarıldı. Sarıkavak'ın ifadesinde, bu tür videoları "okumak için indirdiğini" söylediği kaydedildi.