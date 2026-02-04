Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ajans Haberleri
  • 04.02.2026 16:26
  • Giriş: 04.02.2026 16:26
  • Güncelleme: 04.02.2026 16:26
Kaynak: AA
Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

KARAMAN (AA) - Karaman'ın merkeze bağlı Güldere köyünde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Ali Özsoy (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dıgrak mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücünün eşi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol