Karaman'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Kaynak: AA
KARAMAN (AA) - Karaman'ın merkeze bağlı Güldere köyünde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.
Ali Özsoy (60) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Dıgrak mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücünün eşi, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.