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Karaman'da döner yiyip fenalaşan 5 öğrenci tedavi altına alındı

Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Yurt
  • 09.04.2025 19:02
  • Giriş: 09.04.2025 19:02
  • Güncelleme: 09.04.2025 19:04
Kaynak: AA
Karaman'da döner yiyip fenalaşan 5 öğrenci tedavi altına alındı
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Karaman'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 5 lise öğrencisi, tedavi altına alındı.

Temizel-Ünlü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 5 öğrenci, bir zincir marketten aldıkları tavuk döneri yiyince fenalaştı.

Zehirlenme belirtisi görülen öğrenciler, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi tespit edilen öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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