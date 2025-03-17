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Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 21:34
  • Giriş: 17.03.2025 21:34
  • Güncelleme: 17.03.2025 21:34
Kaynak: AA
Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da, ev kundakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart'ta 1127. Sokak’taki tek katlı müstakil evi kundaklayan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki çalışmanın ardından şüphelilerin, ev sahibinin akrabası olan Celalettin E. ile oğlu Talha E. olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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