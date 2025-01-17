Karaman'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Karaman’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Tamer T. (58) idaresindeki hafif ticari araç ile Halil T. (68) yönetimindeki otomobil, Karaman-Mersin kara yolunun 2. kilometresinde çarpıştı.
Kazada araçların sürücüleri ile hafif ticari araçtaki Dudu A. (83) ve Hacer T. (50) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.