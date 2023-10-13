Karaman'da iki kardeş tarım ilacından zehirlendi

Karaman'da tarım ilacından zehirlenen iki kardeş hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Göztepe yolunda bulunan bir elma bahçesinde Mehmet A. (52) ile kardeşi Muammer A. ilaçlama yaptıkları sırada zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan kardeşlerden Mehmet A'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis ekipleri, bahçede ve ilaçlamada kullanılan malzemede inceleme yaptı.