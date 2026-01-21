Giriş / Abone Ol
  21.01.2026
Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

KARAMAN (AA) - Karaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

H.B. idaresindeki 70 HE 253 plakalı otomobil, Kirişçi Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde, S.G. yönetimindeki 70 FL 157 otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 70 HE 253 plakalı otomobil bir iş yerine çarparak durabildi.

Kazada sürücülerle savrulan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

