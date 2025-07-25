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Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Karaman'ın Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı’ndaki inşaatın dördüncü katında çalışan Adem İcat, yaklaşık 12 metre yüksekten zemine düşerek hayatını kaybetti.

Çalışma Yaşamı
  • 25.07.2025 15:38
  • Giriş: 25.07.2025 15:38
  • Güncelleme: 25.07.2025 15:41
Kaynak: AA
Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi öldü

Karaman'da inşaatın 4. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Beyazkent Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı’ndaki inşaatın dördüncü katında çalışan Adem İcat (58) isimli işçi, yaklaşık 12 metre yüksekten zemine düşüp ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İcat, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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