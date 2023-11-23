Karaman'da iş yerine silahlı saldırıda yoldan geçen kurye yaralandı
Kaynak: AA
Karaman'da bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kişi yaralandı.
Plakası alınamayan otomobilden inen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler, Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'ndeki iş yerine tabancayla ateş açtı.
Bu sırada iş yerinin önünden geçen kurye E.Ö. (27) yaralandı.
Özel araçla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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