Karaman'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 10'u işçi 12 yaralı

Karaman'da OSB'de işçileri taşıyan midibüs, Ereğli kara yolundaki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki TIR'la çarpıştı. Kazada sürücüler ve 10 işçi yaralandı.

Güncel
  • 10.04.2026 09:45
  • Giriş: 10.04.2026 09:45
  • Güncelleme: 10.04.2026 09:58
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Karaman'da fabrika işçilerini taşıyan midibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan M.Ç. idaresindeki midibüs, Karaman-Ereğli kara yolundaki kavşakta, H.A. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile servisteki 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

