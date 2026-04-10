Karaman'da işçi servisi ile TIR çarpıştı: 10'u işçi 12 yaralı
Karaman'da OSB'de işçileri taşıyan midibüs, Ereğli kara yolundaki kavşakta henüz bilinmeyen nedenle hareket halindeki TIR'la çarpıştı. Kazada sürücüler ve 10 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ne işçi taşıyan M.Ç. idaresindeki midibüs, Karaman-Ereğli kara yolundaki kavşakta, H.A. yönetimindeki TIR'la çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile servisteki 10 işçi, kentteki hastanelere kaldırıldı.