Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Karaman'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi

Karaman’da 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya, boşanma aşamasında olduğu erkek Mithat Çetinkaya (24) tarafından katledildi. Cinayetin ardından Mithat Çetinkaya’nın intihar ettiği belirlendi. Eve giren ekipler iki kişinin cansız bedenini bulurken, cenazeler hastane morguna kaldırıldı.

Kadın
  • 26.12.2025 09:46
  • Giriş: 26.12.2025 09:46
  • Güncelleme: 26.12.2025 09:51
Kaynak: AA
Karaman'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi
Fotoğraf: Depo Photos

Karaman'da boşanma aşamasındaki 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'yı boğarak öldüren kişi intihar etti.

Fatma Çetinkaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki erkek Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti.

İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.

Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın, boşanma aşamasındaki kadını katlettikten sonra intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

BirGün'e Abone Ol