Karaman'da kadın cinayeti: Boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi
Karaman’da 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya, boşanma aşamasında olduğu erkek Mithat Çetinkaya (24) tarafından katledildi. Cinayetin ardından Mithat Çetinkaya’nın intihar ettiği belirlendi. Eve giren ekipler iki kişinin cansız bedenini bulurken, cenazeler hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Karaman'da boşanma aşamasındaki 22 yaşındaki Fatma Çetinkaya'yı boğarak öldüren kişi intihar etti.
Fatma Çetinkaya'dan öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine polis ekipleri, kadının boşanma aşamasındaki erkek Mithat Çetinkaya'nın (24) evine gitti.
İtfaiye yardımıyla eve giren ekipler, 2 kişinin cansız bedenini buldu.
Yapılan incelemede, Mithat Çetinkaya'nın, boşanma aşamasındaki kadını katlettikten sonra intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.