Karaman'da kar etkili oldu

Ajans Haberleri
  • 26.02.2026 13:07
  • Giriş: 26.02.2026 13:07
  • Güncelleme: 26.02.2026 13:07
Kaynak: DHA
Ali Rıza ETÇİ/ERMENEK, (Karaman), (DHA)-KARAMAN’ın Ermenek ilçesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Toros Dağları eteklerindeki Ermenek Baraj Gölü karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu.

Ermenek ilçesinde gece boyu aralıklarla yağan kar, kenti beyaza bürüdü. Ağaçlar ve meyve bahçeleri karla kaplandı. Toros Dağları eteklerinde turkuaz rengi ve 218 metre yüksekliğiyle Ermenek Baraj Gölü, karla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Meteoroloji verilerine göre bölgede bu gece ve yarın da kar geçişleri bekleniyor. (DHA)

