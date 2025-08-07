Karaman'da koruma altındaki genç kıza taciz iddiası hakkında CHP'li Nazlıaka: “Bu yaşadığımız şey, sistematik bir çürümüşlüğün yansımasıdır”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Karaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Başyayla Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde yaşanan cinsel taciz iddialarına ilişkin olayın yaşandığı Karaman Başyayla’ya gitti.

Nazlıaka, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi dün bir istismar vakası basına düşmüştü ve Başyayla'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na ait olan bir bakım ve rehabilitasyon merkezindeki evladımızın istismara uğradığı bomba gibi Türkiye gündeminde yerini almıştı. Bunun üzerine ben dün Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü aradım. Kendisi izindeydi fakat il müdür yardımcısı ile görüştüm. İl müdür yardımcısı da akıllara ziyan bir cümle kurdu. Dedi ki ‘Evet çocuk istismara uğramış olabilir ama zaten reşitti’. Dolayısıyla biz bunu da tekrar basının gündemine taşıdık ve bugün buraya gelirken, Karaman yollarındayken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan aranıldık. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dün bu akıllara ziyan lafı söyleyen kişiyle ilgili olarak da bir soruşturma başlatmış. Ben öncelikle bu tavır için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na teşekkür etmek istiyorum. Ama şurası bir gerçek, zaten yanlış olan bir şey için, bakanlık yapması gerekeni yaptığı için teşekkür etmek zorunda kaldığımız bir Türkiye'de yaşar hale geldik.

"BU DÜZENİ ANCAK ERKEN SEÇİMDE GERÇEKLEŞECEK OLAN BİR HÜKÜMET DEĞİŞİKLİĞİYLE DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Türkiye yangın yeri her yerden feryatlar yükseliyor. Artık bu düzeni bakanların yaklaşımlarıyla değiştiremeyiz. Bu düzeni ancak erken seçimde gerçekleşecek olan bir hükümet değişikliğiyle değiştirebiliriz. Onun için buradan bundan sonraki süreçte de bakanlıkların bize kulak vermesini istiyoruz. Ben, Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı olarak, nerede bir sorun varsa orada olmaya çalışıyorum. Yine milletvekillerimiz, örgütümüz, parti yöneticilerimiz her kademede, nerede bir hak ihlali varsa, nerede bir sorun varsa, nerede bir feryat varsa orada olmaya gayret ediyoruz.

"BİZ, BU GERÇEKLERİN ÜZERİNE YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şurası bir gerçek; bu yaşanan olaylar münferit bir olay değil. Bu yaşadığımız şey, sistematik bir çürümüşlüğün yansımasıdır. Ne yazık ki Türkiye'de her yer tel tel dökülüyor. İçinde bulunduğumuz tabloda görüyoruz ki, her şey sahte. Diplomalar, tapular, vatandaşlık belgesi, ilaç reçeteleri sahte. Ama gerçek olan bir şey var, o da bu sapkın zihniyetin her geçen gün Türkiye'de daha fazla kol geziyor olması ve gerekli soruşturmalar yapılmadığında bu sapkın zihniyetlerin daha da cesaretleniyor olması. İşte biz, bu gerçeklerin üzerine yürümeye devam edeceğiz."

"CUMHURİYETİMİZ KİMSESİZLERİN KİMSESİDİR"

Başta istismar vakalarının da olduğunu belirten Nazlıaka, şöyle devam etti:

"İstanbul'da zihinsel engelli bir evladımıza cinsel istismarda bulunuldu. Yine Yalova'da bir çocuk, abisi ve abisinin iki arkadaşı tarafından istismara uğradı ve çocuk güvende olsun diye bakanlığa teslim edildi. Bakanlık koruma altına aldı. Gelin görün ki koruma altındaki çocuk bir kez daha istismara uğradı. Az önce istismara uğrayan evladımızla görüştüm ve bana şu cümleyi kurdu. ‘Ben devlete teslimim, devletin çocuğu diye geçiyor benim adım. Hep bize öyle dediler. Siz devletin çocuğusunuz. Ben devlete güvenemeyeceksem kime güveneceğim? Ben devletimin memuruna güvenemeyeceksem kime güveneceğim’ dedi. Buradan bir kez daha evladımıza söylediğimi başka bu tip mağduriyetler yaşayanlar varsa onlara tekrarlamak isterim; biz varız, Cumhuriyet Halk Partisi var. Cumhuriyetimiz kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyetimize de, kendini kimsesiz hisseden herkese de Cumhuriyet Halk Partisi sahip çıkmaya devam edecek ve çocuklarımız asla sahipsiz kalmayacak.

"DEVLET OLMANIN GEREĞİNİ UNUTMUŞ OLANLARA BURADAN TEKRAR SORUMLULUKLARINI DA HATIRLATIYORUZ"

Bu olay tekil bir vaka değildir. Aslında yaşadığımız liyakatsızliğin, denetimsizliğin, ihmaller zincirinin ve rant elde etmenin, siyasi sadakatin ve cinsiyet körlüğünün kurumsallaşmış halidir. Biz buna asla izin vermeyeceğiz. Devlet olmanın gereğini unutmuş olanlara buradan tekrar sorumluluklarını da hatırlatıyoruz. Çünkü biz, ‘bir defadan bir şey olmaz’ diyenlerden değiliz. Biz, istismar vakalarında küçüğün rızasından bahsedenlerden değiliz. Bizler, her koşulda çocuklarımızın arkasındayız. Yapılması gereken şeyler çok net. Bu kişi bir an önce meslekten men edilmeli. Derhal yargılama süreci başlamalı ve bu yargılama süreci de kamuoya açık bir şekilde yapılmalı. Herkes neyin ne olduğunu bizzat duymalı. Ve de buradan sormak istiyorum; bu şahıs hangi liyakat ile atanmıştır? Bir de bu şahıs 6 yaşında bir kız çocuğunu evlat edinmiş. Elbette o 6 yaşındaki kız çocuğumuzun fiziksel ve psikolojik güvenliği ile ilgili de endişeliyiz. Ve o sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu kişi nasıl koruyucu aile olabilmiş? Bunun üzerine gideceğiz.

"NEDEN BAĞIMSIZ DENETİM YOK"

Ayrıca duyduk ki Karaman'da daha öncesinde de bir başka vaka yaşanılmış. Fakat bu vakadaki fail, üzerini örtmek amacıyla hızla emekli edilmiş. Bu konunun da tekrar soruşturma açılarak üzerine gidilmesini buradan bakanlıktan talep ediyoruz. Neden bağımsız denetim yok? Bunu bir kez daha haykırıyoruz. Ve tekrar söylüyoruz; bu ülkede çocuklarımız sahipsiz değil. Bizler varız ve sonuna kadar çocuklarımızın haklarını savunmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her an sahada ve mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz.”