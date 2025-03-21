Karaman'da leylekler, karlı arazide mola verdi

KARAMAN'da halk tarafından baharın müjdeleyicisi olarak bilinen ve soğuk bölgelerden, sıcak bölgelere göç eden leylekler, karlı arazide mola verdi.

Baharın gelmesiyle birlikte başla leylek olmak üzere binlerce kuş türü, sıcak bölgelerden, bahar ve yaz dönemini geçirip, kuluçkalayacağı bölgelere göç etmeye başladı. Göç eden leyleklerden bazıları da Karaman'ın Yollarbaşı köyünde karlı arazide mola verdi. Leylekler bir süre dinlendikten ve beslendikten sonra yeniden göç yolculuğuna devam etti. Bu anlar ise köylüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN, (DHA)-